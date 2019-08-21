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Kolombiya’nın Armenia şehrinde barışın tesisi programına ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya’nın Armenia şehrinde Belediye Konseyine bağlı halk merkezinde hizmet veren kreşe eğitici ekipman setleri ve donanım desteği verildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
Kolombiya’nın Armenia şehrinde barışın tesisi programına ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya’nın Armenia şehrinde Belediye Konseyine bağlı halk merkezinde hizmet veren kreşe eğitici ekipman setleri ve donanım desteği verildi.


Proje kapsamında Armenia Belediye Konseyi işbirliğinde eğitici ekipman ve donanım desteği verilen halk merkezi kompleksinde, şehirde 1999 yılında meydana gelen büyük depremin açtığı büyük sosyal, ekonomik ve kültürel zararların en aza indirilmesi ve ekonomik ve sosyal eşitsizlikler nedeniyle temel kamu hizmetlerinden faydalanamayıp, suça ve kötü alışkanlıklara karışan özellikle çocuk ve gençlerin toplumla bütünleşmesi sağlanacak.


TİKA tarafından desteklenen halk merkezinde; çocuk ve gençler için pedagojik yöntemlerle zekâ geliştirici ve öğrenime destek sağlayacak faaliyetler, aileler ve emekliler için sosyal programlar gerçekleştirilecek.


Proje kapsamında Armenia halkına ve 4 aylık bebeklerden, 12 yaş çocuklara kadar okul öncesi ve okul çağındaki tüm öğrencilere eğitim ve okul sonrası faaliyet hizmetleri sağlanacak.


Söz konusu halk merkezinin dış ve iç alanlarına Türkiye ile Kolombiya’nın turizm ve kültür alanında meşhur eser ve yörelerini yansıtan resimler çizildi. Birbirine fiziki olarak uzak ama değerler ve gelenekler bakımından birçok ortak yönler içeren iki ülkenin dostluk ve birlikteliğinin resmedildiği görseller bölgede yaşayan ve merkezden faydalanan halk tarafından büyük beğeni ve ilgi topladı.


Barışın Tesisi Programına Ekipman Desteği Projesi ile ilgili olarak, Armenia halkı ve halk merkezinde çalışanlar memnuniyetlerini şu şekilde dile getirdi:


Merkezin iç ve dış cephe resimlerini yapan Ressam/Sanatçı Hollman Henao Daz: “Sanat ile sadece kültürlerin değil, insanlığın özünü de başkalarıyla paylaşabiliriz. Böylece başta güzel çocuklarımıza ve herkese; farklılıklarımıza rağmen birbirimize uzak olmadığımızı anlatabiliriz.”


Kreş Gönüllü Öğretmeni Yenci Ramirez Cubillos: “Armenia Belediye Konseyine bağlı bu kreş tüm Armenia halkımıza hizmet ve fayda sağlayacak. Çocukların görsel yetilerini ve anlayışlarını geliştirecek harika resimle süslü olması çok güzel.”


Öğretmen - Leidy Mariany Villa: “Bu kreş Armenia şehrinin en merkezi yerinde bulunan, tüm Armenia toplumuna ve okul çağındaki öğrencilere açık bir yer”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
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