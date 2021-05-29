Kolombiya'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor

Kolombiya'da hükümetin vergi reformu paketine karşı başlayan protestolar 1’inci ayını doldururken, Ulusal İşsizlik Komitesi (CNP) tarafından yapılan çağrıyla halk bir kez daha sokaklara inmişti. Protestoların merkez üssü haline gelen Cali'de göstericiler ile polis arasında tansiyonun yükselmesiyle şiddetli çatışmalar yaşanmış, çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yetkililer, kentte çıkan olaylarda 6 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirdi. Polis raporuna göre ise ölümlerin 8’i ateşli silahlardan kaynaklandı.

Yerel bir radyoya konuşan Cali Güvenlik Sekreteri Carlos Rojas, Valle del Cauca'nın başkentindeki protestolarla ilgili olarak, "Bu sabah elimizdeki rapor en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Çok sayıda yaralımız da var. Şehir savaşı alanına döndü. Sivillerin şehri fiilen savaş alanına dönüştürmesi kabul edilemez" dedi.

Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Devlet Başkanı Ivan Duque, protestoların merkez üssü konumundaki yaklaşık 2.2 milyon nüfuslu Cali şehrine yaklaşık 7 bin asker konuşlandırılmasını emretmişti. Sokakların savaş alanına döndüğü Cali'de yerel saatle 19.00’dan itibaren 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

28 Nisan'da başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerin bilançosu ise ağır oldu. Kolombiya Ombudsman Ofisine göre 1 ay süren gösterilerde 46 kişi hayatını kaybetti.