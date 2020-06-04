Kolombiyadaki binlerce Venezuelalı göçmen Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönüyor

ANKARA (AA) - Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan genel karantinada işsiz kalan binlerce Venezuelalı ülkelerine dönmek için sınırda yoğunluk oluşturdu.

Infobae isimli internet sitesinde çıkan habere göre, ülkede mart ayından bu yana uygulanan genel karantina nedeniyle işsiz kalan binlerce Venezuelalı göçmen, ülkelerine geri dönmek için sınır kenti Cucuta'ya yığıldı.

Venezuelalı göçmenlerden Cecilio Zagarra, iki yıldan bu yana Kolombiya'da yaşadığını belirterek, "Kovid-19'a kadar inşaat işinde çalışıyordum ama virüs yüzünden işsiz kalınca bütün birikimimiz tükendi. Kirayı ödeyemedik bizi evden çıkardılar. Salgın hayatımızı 180 derece değiştirdi, kabusu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir göçmen Rosmery Sanchez de altı ay önce Kolombiya'ya geldiğini ancak virüs yüzünden işsiz kaldığını vurgulayarak, "Daha istikrarlı bir hayat için buraya geldik ama virüs yüzünden işsiz kaldık ve gidecek hiçbir yerimiz yok." diye konuştu.

Öte yandan Kolombiyalı yetkililerin, Venezuelalı göçmenlerin seyahat geçiş işlemlerini günde 400'den 80'e düşürdüğü ve haftada 3 gün işlem yaptığı kaydedildi.

Kolombiya Göç Müdürü Juan Espinosa, konuya ilişkin açıklamasında, Venezuelalıların şu anda bulundukları bölgede kalmaları gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda karmaşık bir durum var her gün onlarca otobüs göçmen geliyor, açıkçası hareket zamanı değil." dedi.

Kolombiya Göç Müdürlüğüne göre, şimdiye kadar 72 bin Venezuelalı göçmen sınırı geçerek ülkesine döndü.