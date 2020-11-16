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Dünya Kolombiya'da tropikal fırtına can aldı
Dünya

Kolombiya'da tropikal fırtına can aldı

Kolombiya'da tropikal fırtına nedeniyle 3 kişi ölürken 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 01:19:00 -
Kolombiya'da tropikal fırtına can aldı

Kolombiya'da tropikal fırtınayla gelen şiddetli yağışlar sele dönüştü. Afette 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden haber alınamıyor.

Fırtına birçok yapıyı yerle bir etti, tarım alanları zarar gördü. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Evleri su altında kalanlar çatıya çıkarak yardım gelmesini bekledi.

Şiddetli yağışlar ülkenin tarihi ve turistik kentlerinden Cartagena'da da felakete sebep oldu. Kentin yüzde 70'i su altında kaldı.

Antioquia eyaletinin bazı bölgelerinde ise acil durum ilan edildi.

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