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Aktüel Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü
Aktüel

Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-27 05:29:00 -
Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.




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