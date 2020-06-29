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Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi öldü

Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 02:20:19 -
Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi öldü

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 106'ya yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 3 bin 178 artarak 91 bin 179'a çıktığı ülkede, toplam 38 bin 280 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

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