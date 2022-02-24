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Dünya Kolombiya'da silahlı ELN saldısı: 8 kişi yaralandı
Dünya

Kolombiya'da silahlı ELN saldısı: 8 kişi yaralandı

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) çeşitli bölgelerdeki saldırılarında 8 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 04:52:00 - 2022-02-24 04:55:36
Kolombiya'da silahlı ELN saldısı: 8 kişi yaralandı

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı San Gil ve Pinchote kasabalarında, ELN tarafından el yapımı bombalı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda, 8 sivil yaralanırken bazı otoyollarda trafik durma noktasına geldi.

Yetkililer, yol çalışması yapan işçilerin buldukları bir kutunun patladığını belirterek, yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Saldırılara tepki gösteren Devlet Başkanı Ivan Duque, ELN'nin 13 Mart'ta yapılacak yasama seçimlerine gölge düşürmeye çalıştığını söyledi.

Savunma Bakanı Diego Molano da terör eylemlerinin yapıldığı bölgeleri ziyaret ederek, güvenlik önlemleriyle ilgi yetkililerden bilgi aldı.

Askeri bölgede, 10 Şubat'ta bir taburun girişinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Meta yönetim bölgesine bağlı Granada kasabasında bulunan 21 Nolu Piyade Taburu girişinde, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak ettirilmiş, saldırıyı ELN üstlenmişti.

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