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Dünya Kolombiya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 milyonu aştı
Dünya

Kolombiya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 milyonu aştı

Kolombiya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 5 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 06:56:00 -
Kolombiya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1629 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 5 milyon 677'ye, iyileşenlerin sayısı da 1582 artarak 4 milyon 844 bin 274'e yükseldi.

Son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 127 bin 258'e çıktı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak başkent Bogota ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısı aylar sonra 13 binin altına inerek 12 bin 730 oldu.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 25 milyon 500 bini aşkın kişiye 1. doz, 16 milyon 800 bin kişiye 2. doz, yaklaşık 170 bin kişiye de 3.doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

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