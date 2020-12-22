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Aktüel Kolombiya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Kolombiya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:55:06 -
Kolombiya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülkenin önemli kentlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ülkenin önemli şehirlerinde belirli şartlar altında 15 Ocak 2021'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Başkent Bogota ve ikinci büyük kenti Medellin'de yetkililer, salgınla mücadele amacıyla halka kimlik numarasının son iki rakamına göre belli zaman dilimlerinde dışarı çıkıp, ihtiyaçlarını karşılayabileceğini duyurdu.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, açıklamasında, son 2 haftada vaka sayılarının hızla arttığına işaret ederek, "İnsanlar son zamanlarda maske ve sosyal mesafe ciddiyetini kaybetti. Aileler sürekli birbirlerini ziyaret ediyor ve meydanlarda maskesiz, mesafesiz kalabalıklar çok fazla arttı." ifadelerini kullandı.

Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero Calle de Twitter'dan halka toplanmamaları çağrısında bulunarak "Medellin'de, 24,25 ve 26 Aralık'ta 12:00 ile 18:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu uygulama, 31 Aralık ile 2 Ocak tarihlerinde de aynı saatler arasında geçerli olacak." dedi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 40 bin 680 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 518 bin 67 vaka tespit edildi.

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