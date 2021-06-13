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Dünya

Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 95 bini geçti

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 95 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 05:41:00 -
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 95 bini geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 577 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bin 192'ye çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 998 yeni vaka tespit edilirken ülkede vaka sayısı 3 milyon 724 bin 705'e, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 68 artarak 3 milyon 457 bin 117'ye yükseldi.

Böylece ülkede pandeminin başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 79 bin 120 vaka ile başkent Bogota ve 578 bin 317 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Kolombiya'da aktif vaka sayısı 160 bin 886'ya çıkarken yoğun bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 12 milyon 711 bin 342 kişiye 1 doz, 3 milyon 735 bin 552 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

 

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