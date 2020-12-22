  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kolombiya'da kahve üreticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kolombiya'da kahve üreticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:38:49 -
Kolombiya'da kahve üreticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kahve üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Barbosa kasabasında yaşayan kahve üreticileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Kahve üreticisi İsrael Barrera, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde de Mustafa Öztür'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.

Diğer kahve üreticisi Eduardo Garcia da haber kategorisinde İmtiyaz Khan'nın "Koronavirüs Hindistan’da", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'nin "Mendereslerde yaz ve kış", spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

- "Fotoğraflarda mekan ve insan bütünlüğü çok etkileyici"

Üretici Barrera, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden başarılı karelerin yer aldığını dile getirerek, "Fotoğraflar çok hoşuma gitti. Özellikle spor kategorisindeki görüntüde sanki kendimi suya atlamış gibi hissettim. Fotoğraflarda mekan ve insan bütünlüğünü çok etkileyici buldum." ifadelerini kullandı.

Diğer üretici Garcia da her kategoride çok ilginç fotoğraflar gördüğünü belirterek, "Bizim yaşadığımız bölgede yıl boyunca tek mevsim olduğu için yaşam kategorisindeki iki farklı mevsimin fotoğrafı çok ilgimi çekti. Pandemi nedeniyle ölen insanların sağlık çalışanlarında bıraktığı hüzün dolu ifade ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumda yapılan dezenfeksiyon en çok ilgimi çeken fotoğraflar oldu." değerlendirmesinde bulundu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!
Dünya

Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!

Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 800'den fazla şehit veren Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarına müjdeli haber geldi.

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay