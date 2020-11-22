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Aktüel Kolombiya'da artan cinayetlerin önlenmesi için protesto gösterisi yapıldı
Aktüel

Kolombiya'da artan cinayetlerin önlenmesi için protesto gösterisi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:29:09 -
Kolombiya'da artan cinayetlerin önlenmesi için protesto gösterisi yapıldı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da binlerce kişi, ülkede artan şiddet olayları ve cinayetler nedeniyle hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Bogota'daki Ulusal Park'tan yürüyüşe başlayan işçi sendikaları, öğrenci ve sağlık çalışanlarından oluşan gruplar, kentin tarihi merkezi Bolivar Meydanı'nda toplandı.

Ülkede son zamanlarda artan cinayetlerin engellenmesi için hükümete çağrıda bulunan göstericiler, bu konuda adım atılmaması durumunda gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

Şehrin bazı noktalarında ise göstericiler polis araçlarına ve belediye otobüslerine zarar verdi.

Yetkililer, çıkan şiddet olaylarında 7 otobüsün zarar gördüğünü, motosikletli bir polisin saldırıya uğradığını belirtti.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, halkı barışçıl gösteriler yapmaya çağırarak, "Kamu malına zarar vermek kesinlikle kabul edilemez. Güvenlik güçlerimiz buna izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da geçen yıl 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.




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