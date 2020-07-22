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Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:33:01 -
Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7 bin 166'ya, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 988'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 237 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 166'ya çıktı. Vaka sayısı da 7 bin 33 artışla 211 bin 38'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 36 artarak toplam 98 bin 840 oldu.

Honduras'ta ise virüs nedeniyle son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 988'e yükseldi.

Vaka sayısı da 734 artarak 35 bin 345'e çıktı.

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