  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu
Dünya

Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 08:12:00 -
Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ilgili "katil terörist" sözlerinin ardından ülkedeki tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında "kabul edilemez" ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Petro'nun Kolombiya halkının "hür iradesi" sonucu demokratik şekilde seçildiği hatırlatılan açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadeleri ulusumuzun güvenini zedelediği gibi demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Petro'nun da onurunu zedeledi." ifadesine yer verildi.

Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez." sözlerini kullanmıştı.

Yerel basında çıkan habere göre, Kolombiya, Dışişleri Bakanlığının sınır dışı edilme kararını diplomatik kanallar aracılığıyla Arjantin Büyükelçiliğine iletecek.

- İki lider arasındaki gerginlik aylar öncesine dayanıyor

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ülkesindeki seçim kampanyası sırasında "sosyalist ve komünist" siyasilere yönelik sert ifadeleri Petro tarafından "Hitler'in sözlerine" benzetilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milei'nin 19 Kasım 2023'teki devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu "üzücü" olarak nitelendirmişti.

Petro'nun, Milei'yi Arjantin'in eski diktatörü Jorge Videla ve Şili'nin eski askeri diktatörü Augusto Pinochet'e benzetmesi de ikili arasında gerginliğe yol açmıştı.

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, 27 Ocak'ta Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırmıştı.

 

Filistinliler Müslüman ülkelerden değil, Kolombiya'dan gıda beklerken öldürülmüş! Müslüman ülkelerin acziyeti...
Filistinliler Müslüman ülkelerden değil, Kolombiya'dan gıda beklerken öldürülmüş! Müslüman ülkelerin acziyeti...

Dünya

Filistinliler Müslüman ülkelerden değil, Kolombiya'dan gıda beklerken öldürülmüş! Müslüman ülkelerin acziyeti...

İhracat fırsatı yakaladık: Kolombiya, Türkiye’den..
İhracat fırsatı yakaladık: Kolombiya, Türkiye’den..

Dünya

İhracat fırsatı yakaladık: Kolombiya, Türkiye’den..

Kolombiya'da uyuşturucu örgütü Clan del Golfo, hükümetin müzakere teklifini kabul etti
Kolombiya'da uyuşturucu örgütü Clan del Golfo, hükümetin müzakere teklifini kabul etti

Dünya

Kolombiya'da uyuşturucu örgütü Clan del Golfo, hükümetin müzakere teklifini kabul etti

Kolombiya ve Brezilya'dan Venezuela'ya "seçim süreci" eleştirisi
Kolombiya ve Brezilya'dan Venezuela'ya "seçim süreci" eleştirisi

Dünya

Kolombiya ve Brezilya'dan Venezuela'ya "seçim süreci" eleştirisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23