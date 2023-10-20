Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açacaklarını duyurdu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açacaklarını duyurdu.
Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İnsani koridorun açılmasını bekleyen Gazze'nin dış mahallelerine insani yardım uçağı göndereceğiz. Kolombiya, Filistin'in Ramallah kentinde büyükelçiliğini açacak." (İLKHA)
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