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Dünya Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'
Dünya

Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'

Yeniakit Publisher
2023-10-20 10:25:00 -
Kolombiya İsrail'i çıldırtmaya devam ediyor: 'Filistin'de büyükelçilik açacağız'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açacaklarını duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açacaklarını duyurdu.

Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsani koridorun açılmasını bekleyen Gazze'nin dış mahallelerine insani yardım uçağı göndereceğiz. Kolombiya, Filistin'in Ramallah kentinde büyükelçiliğini açacak." (İLKHA)

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