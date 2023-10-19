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Dünya Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu!
Dünya

Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:28:00 -
Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, siyonist işgal rejiminin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, siyonist işgal rejiminin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.
Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık personeli ile hasta, yaralı ve mülteci nüfusun da aralarında bulunduğu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze hastanesine düzenlenen saldırı, kadın ve çocukların öldürülmesi, uluslararası düzeyde soruşturulması gereken bir savaş suçudur. Zincirin en zayıf halkası olan Filistinli sivil halka yönelik saldırının hiçbir etik ve ahlaki temeli yoktur. Dünya, barışı dayatmalı ve Filistin halkının özgür olma hakkını yeniden tesis etmelidir."

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