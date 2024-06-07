Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail’i utanç listesine eklemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes dünya tarihinin belirsiz sayfalarında kalacaktır” dedi.

İsrail’in silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde yer alan BM utanç listesine eklenmesine ilişkin Kolombiya’dan açıklama geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro yaptığı açıklamada, “Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, Nazilerin Yahudi soykırımını gerçekleştirdiğini dönemde yaşayıp hiçbir şey yapmayan insanlar gibi dünya tarihinin belirsiz sayfalarında kalacaktır” dedi.

Kaynak: AA