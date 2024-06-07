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Dünya Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”
Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Yeniakit Publisher
2024-06-07 23:47:00 -
Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! "Çocuk katilleri"

Çoğu İslam ülkesinin İsrail'e yeteri kadar tepki göstermemesi büyük dikkat çekerken, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, lafını hiç esirgemedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail’i utanç listesine eklemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes dünya tarihinin belirsiz sayfalarında kalacaktır” dedi.

İsrail’in silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde yer alan BM utanç listesine eklenmesine ilişkin Kolombiya’dan açıklama geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro yaptığı açıklamada, “Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, Nazilerin Yahudi soykırımını gerçekleştirdiğini dönemde yaşayıp hiçbir şey yapmayan insanlar gibi dünya tarihinin belirsiz sayfalarında kalacaktır” dedi.

Kaynak: AA

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