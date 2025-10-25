Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Asla diz çökmeyeceğim! ABD’ye böyle meydan okudu

ABD ile Latin Amerika arasındaki diplomatik gerilim yeni bir krize dönüştü. Washington yönetimi, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu ve yakın çevresini “uyuşturucu ticaretine destek vermek” suçlamasıyla yaptırım listesine aldı. Karar, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından açıklandı.

Petro, karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. ABD Hazine Bakanlığı’nın kararından Kolombiya kökenli Cumhuriyetçi senatör Bernie Moreno’yu sorumlu tutan Petro, “Bernie Moreno’nun tehdidi gerçekleşti. Ben, eşim ve çocuklarım yaptırım listesine alındık. Ama asla diz çökmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Kolombiya lideri, açıklamasında ABD’nin çifte standardına dikkat çekerek, “Yıllarca kokain kartellerine karşı mücadele ettim, ancak şimdi uyuşturucu tüketimini durdurmaya çalışan bir ülkenin başkanı olarak suçlanıyorum. Bu tam bir paradoks” dedi. Petro, hukuki savunmasını ABD’li insan hakları avukatı Dany Kovalik’in yürüteceğini de duyurdu.

Petro’ya yakın kaynaklar, ABD’nin bu kararla Latin Amerika’da artan bağımsızlık eğilimlerini bastırmayı hedeflediğini belirtiyor. Son dönemde Petro’nun, Venezuela ve Küba ile diplomatik yakınlaşması, Washington’da rahatsızlığa neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Petro’yu hedef alan açıklamalarında, “Petro bir haydut, kötü bir adam. Ülkesinde uyuşturucu üretimini artırdı” demiş ve Kolombiya’ya yapılan tüm ödemelerin durdurulacağını duyurmuştu.

OFAC kararına göre, yaptırım listesine Petro’nun eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti de dahil edildi. Bu isimlerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı, Amerikan vatandaşlarının onlarla iş yapmasının yasaklanacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yazılı açıklamasında Petro yönetimiyle birlikte Kolombiya’daki kokain üretiminin son yılların en yüksek seviyesine çıktığını savunarak, “Petro hükümeti uyuşturucu kartellerine göz yumdu” iddiasında bulundu.

Petro ise bu suçlamaların politik nitelik taşıdığını vurguladı: “ABD, bağımsız bir Latin Amerika’dan korkuyor. Biz kendi yolumuzu seçtik, bu yol Washington’un hoşuna gitmiyor. Ama Kolombiya halkının iradesi dış güçlere teslim edilmeyecek.”