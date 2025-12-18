  • İSTANBUL
Kültür - Sanat

Ünlü şarkıcıya Lösemi teşhisi konuldu

Ünlü şarkıcıya Lösemi teşhisi konuldu

Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını duyurdu. Almanya’da kemoterapiye başlayacağını belirten sanatçı, şarkı söylemeyeceğini açıkladı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını duyurdu. Almanya’da kemoterapiye başlayacağını belirten sanatçı, şarkı söylemeyeceğini açıkladı.

Arabesk müziğin kendine has sesiyle tanınan Cansever’den hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Bir süredir Almanya’da yaşamını sürdüren 58 yaşındaki sanatçı, lösemi teşhisi aldığını duyurarak tedavi sürecine başladığını söyledi.

 

''BANA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU''

Sosyal medya hesabından hasta yatağından paylaşım yapan Cansever, sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Çok sayıda mesaj ve telefon aldığı için tek tek yanıt veremediğini belirten sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah, her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.”

