"Emperyalist korsanlara teslim olmayacağız!"

ABD emperyalizminin Venezuela’yı kuşatma altına alarak açık deniz haydutluğuna soyunduğunu belirten Devlet Başkanı Maduro, Vaşington’a cevap verdi: “Bizi Irak’a, Libya’ya benzetmek, yeni bir Vietnam yaratmak istiyorlar; ancak sıradan bir işçi olan ben ve halkım, bu korsanlığı yenecek güçteyiz!”

Dünya halklarının zenginliklerine çökmeyi "hak" gören Amerikan emperyalizmi, Venezuela üzerindeki baskısını açık bir haydutluğa dönüştürdü. Vaşington yönetimi, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" ilan etti ve ülkeye yönelik topyekûn bir deniz ablukası başlattı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin bu saldırganlığını "deniz haydutluğu" olarak tanımlarken, Vaşington’daki savaş baronlarına net bir mesaj gönderdi: "Bize yeni bir Vietnam dayatmak istiyorlar ancak Venezuela halkı teslim olmayacak."

Emperyalist kuşatma ve direniş hattı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin 25 haftadır ABD’nin fiili askeri kuşatması altında bağımsızlık savaşı verdiğini vurguladı. ABD’nin Libya, Irak ve Afganistan’da sergilediği işgal ve yıkım senaryosunu şimdi de Venezuela’da sahnelemek istediğine dikkat çeken Maduro, çok boyutlu saldırılara rağmen Venezuela halkının emperyalizme karşı dik durduğunu belirtti.

Trump’tan hukuksuz ‘topyekûn abluka’ emri

Trump, Venezuela’nın ABD’ye ait petrol ve varlıkları "çaldığını" iddia etti. Venezuela’nın öz kaynaklarına el koyan Trump, bu varlıklar iade edilene kadar ablukanın süreceğini duyurdu. Trump, Venezuela kaynaklı tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını vererek, Güney Amerika tarihinin en büyük donanmasıyla ülkeyi kuşattıklarını ve "daha önce görülmemiş bir şok" yaşatacaklarını ilan etti.

Maduro’dan küresel eylem çağrısı

ABD donanmasının açık denizde Venezuela’ya ait 1 milyon 900 bin varil petrol taşıyan bir tankeri gasp etmesini "korsanlık" olarak niteleyen Maduro, dünya genelindeki denizcilik işçilerini bu hukuksuzluğa karşı küresel eyleme çağırdı. Karayipler’deki bu mücadelenin sadece Venezuela’nın değil, tüm dünyanın ticaret özgürlüğü ve onur savaşı olduğunu belirten Maduro, kendisini "sıradan bir işçi sınıfı neferi" olarak tanımlayarak emperyalizme karşı halkıyla omuz omuza direneceğini ilan etti.

‘Yeniden sömürge olmayacağız’

Trump’ın tehditlerine Venezuela Hükûmeti’nden yanıt geldi. Yayınlanan bildiride, ABD’nin asıl niyetinin Venezuela halkına ait zenginlikleri gasp etmek olduğu belirtildi. Simon Bolivar’ın mirasını taşıyan Venezuela’nın, hiçbir imparatorluğun ya da küresel gücün yeniden sömürgesi olmayacağı vurgulandı. Hükûmet, ABD’nin "pervasız" ve "sömürgeci" saldırılarına karşı, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak halk ve ordu ile birlikte topyekûn bir direniş sergileyeceklerini, zaferin er ya da geç direnenlerin olacağını müjdeledi.