Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan ABD'ye Küba tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırıya karşı net bir tutum ortaya koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Petro, böyle bir müdahalenin yalnızca Küba’yı değil, tüm Latin Amerika’yı hedef alan bir adım olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Petro’nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba hakkında yaptığı son değerlendirmelerin ardından geldi. Trump’ın, iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde Küba için “kısa sürede yönetimi devralacakları” yönünde kullandığı ifadeler, bölgede yeni bir siyasi tartışma başlatmıştı.

“KARAYİPLER BARIŞ BÖLGESİ OLMALI”

Kolombiya lideri, Küba’ya dönük bir askeri seçeneği kabul etmediklerini belirterek, Karayipler’in barış bölgesi olduğu yönündeki ortak anlayışa saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Petro, bölgedeki istikrarın korunmasının yalnızca Küba için değil, tüm Latin Amerika ve Karayipler için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Açıklamasında, halkların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi gerektiği düşüncesini öne çıkaran Petro, Küba’nın geleceğine yalnızca Kübalıların karar verebileceğini ifade etti.

“BU KITA İSTİLALARIN DEĞİL, ÖZGÜRLÜKLERİN KITASIDIR”

Petro, Amerika kıtasında barışın sağlanmasının ön koşulunun, hiçbir ülkenin başka bir topluma kendi iradesini dayatmaması olduğunu söyledi. Latin Amerika’nın tarihsel hafızasına da gönderme yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı, kıtanın istilalarla değil, özgürlük mücadeleleriyle anılması gerektiğini belirtti.

Bu sözlerle Petro, olası bir askeri müdahalenin yalnızca güncel bir kriz değil, aynı zamanda bölgesel egemenlik anlayışına aykırı bir girişim olacağını vurgulamış oldu.

KÜBA-ABD GERİLİMİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Trump’ın Küba’ya ilişkin sözleri sonrasında Havana yönetimi de sert tepki göstermişti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin baskı karşısında boyun eğmeyeceğini belirterek, hiçbir saldırganın Küba’da teslimiyet bulamayacağını söylemişti.

Petro’nun son çıkışıyla birlikte, Küba’ya yönelik olası bir müdahale ihtimali karşısında Latin Amerika’dan gelen siyasi tepkinin daha görünür hale geldiği değerlendiriliyor. Bu açıklamalar, bölgedeki egemenlik, bağımsızlık ve dış müdahale tartışmalarını yeniden ön plana taşıdı.