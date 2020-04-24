Köln'de uluslararası kuruluşlardan bir hastaneye 5 bin maske hibesi

KÖLN (AA) - WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya'nın Köln kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla bir hastaneye 5 bin maske hibe etti.

Genel merkezleri Köln'de bulunan iki kuruluşun iş birliğiyle hazırlanıp kolilenen maskeler, "St. Elisabeth Köln Hohenlind Hastanesi" yetkililerine teslim edildi.

WEFA Genel Müdürü Abdulrahman Köylüoğlu, maskeleri tesliminde yaptığı açıklamada, hastane personeli ve doktorların yanı sıra hastaların maske kullanabilmesi amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

Köylüoğlu, dün de Köln'deki başka bir hastaneye bin maske bağışladıklarını aktardı.

Köylüoğlu, "Bildiğiniz gibi hastaneler, hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığının korunması adına önemli görevler yürütüyorlar, sağlık çalışanları ise bugün bu zorlu süreçte muazzam bir duruş sergiliyorlar. Biz de yaptığımız çalışmalarla sağlık hizmetleri yürüten bu güzide kurumların ve kendilerine şifa arayan hastaların yanında olmak istedik. Bu nedenle bugün burada bu manidar çalışmayı gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Maske dağıtım çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Köylüoğlu, hastane çalışanlarına öğle yemeği verme projesini hayata geçirmek için de çalışma başlattıklarını ifade etti.