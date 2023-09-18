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Sosyal Medya Kolları olmayan minik kızın başörtüsü gayreti yüreklere dokundu!
Sosyal Medya

Kolları olmayan minik kızın başörtüsü gayreti yüreklere dokundu!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:52:00 - 2023-09-18 23:14:39

Sosyal medyada kolları olmayan minik bir çocuğun başörtüsünü ayaklarının yardımıyla taktığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.

Minik kız çocuğunun görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Ayakları yardımıyla başörtüsünü giyen kız çocuğunun hayat dolu hali kalplere dokundu.

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