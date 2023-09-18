Kolları olmayan minik kızın başörtüsü gayreti yüreklere dokundu!
Sosyal medyada kolları olmayan minik bir çocuğun başörtüsünü ayaklarının yardımıyla taktığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.
Minik kız çocuğunun görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
Ayakları yardımıyla başörtüsünü giyen kız çocuğunun hayat dolu hali kalplere dokundu.
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