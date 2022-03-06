Kolesterol nedir? Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterolü düşüren besinler

Kolesterol nedir?

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür. Kolesterol kanda bulunan, mumsu bir yapıya sahiptir.

Kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüksek kolesterolün dışa dönük bir belirtisi yoktur. Bu nedenle uzun yıllar boyunca fark edilmeden ilerlemesini sürdürebilecek bir tıbbi sorundur. Ancak ileri aşamalarda kalbe kan sağlayan koroner arterler etkilenirse, göğüs ağrısı yani anjina veya diğer koroner arter hastalıklarının belirtileri görülebilir.

Bireyde yüksek kolesterol sorunu olup olmadığını tespit etmenin tek yolu kan testidir. Bu teste “lipit profili” adı verilir ve 9 ila 12 saat aç kaldıktan sonra yapılır. Alınan kan üzerinde gerçekleştirilen test sonuçlarında; toplam kolesterol, LDL yani kötü kolesterol, HDL yani iyi kolesterol ve trigliseritlerin vücuttaki anlık görüntüsü elde edilir.

Tıp uzmanları tarafından normal şartlar altında kalp hastalığı için risk faktörü bulunmayan çocuklar ve genç yetişkinlerin genellikle 9 ve 11 yaşları arasında bir defa ve 17 ve 19 yaşları arasında bir defa daha test edilmesi tavsiye edilmektedir.

Yine kalp hastalığı için risk faktörü bulunmayan yetişkinler için testin genellikle beş yılda bir tekrar edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu test sonuçlarında yüksek kolesterol değerleri çıkarsa ya da sonuçlar istenen aralıklar dahilinde değilse, birey sigara kullanıyorsa, kendisinde diyabet veya yüksek tansiyon gibi diğer risk faktörleri mevcutsa ya da ailede yüksek kolesterol ve kalp hastalığı gibi tıbbi öyküler mevcutsa doktor daha sık test yapılmasını tavsiye edebilir.

Fasulye, bakla, bezelye, mercimek yani kısacası baklagiller içeriğinde bulunan lif sayesinde kolesterol düşürmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda günde 100 gram baklagil tüketiminin kötü kolesterol seviyesini iyileştirdiği görülmüştür.

Kolesterol en hızlı nasıl düşürülür?

Kolesterol nasıl düşer, düşürülür? Kolesterolü düşüren besinler ve doğal yollar...

1- Doymuş yağları azaltın.

2- Trans yağları ortadan kaldırın.

3- Omega 3 bakımından zengin besinler tüketin.

4- Çözünür lifi artırın.

5- Peynir altı suyu proteini ekleyin.

6- Haftada 2 defa mutlaka egzersiz yapın.

7- Sigarayı bırakın.

Limonlu su kolesterolü düşürür mü?

Kötü Kolesterol (LDL) ü düşürür



Limon kabuğunda bulunan polifenol flavonoidler, LDL kolesterolü (kötü kolesterol) düşürür. Ayrıca kabukta bulunan potasyum kalbe yararlıdır ve tansiyonu da düzenler.

Kolesterol yüksekliği vücutta ne yapar?

Kanda biriken kötü kolesterol, damar duvarlarına yerleşerek damar tıkanıklarının oluşmasına neden olur. Ayrıca yine normalden yüksek seviyede olan kolesterol, safra kesesinde bulunan bazı maddeler ile birleşerek safra taşlarının oluşumuna yol açabilir. Safra sıvısı kolesterol ve safra tuzundan meydana gelir.