Karın ağrısına ne iyi gelir? Aniden gelen karın şişliğine, alt karın şişliğine ne iyi gelir?

Karın ağrısının altında yatan nedenler farklı olabilir. Bazen kendiliğinden geçen karın ağrısı bazen de müdahale gerektirebilir. Karın sancıları çok ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle öncelikle karın ağrısının altında yatan neden araştırılmalıdır.

Karın ağrısının nedenleri?

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri ve zona gibi hastalıklar nedeni ile karın ağrısı oluşabiliyor. Sadece karın boşluğundaki organlar değil, akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları karın ağrısı yaratabiliyor.

Karın şişliğine evde ne iyi gelir?

Limon Suyu Kullanma

Hafif asidik olan sıcak su ve limon suyu, sindirim sistemini uyarmak ve bağırsak içeriğinin ilerlemesine yardımcı olmak için çalışır. Limon ayrıca, toksinlerin yanı sıra kolonun dış yüzeyine yapışmış sindirilmemiş materyali vücuttan dışarı atmaya da yardımcı olur. bu nednlerden dolayı karın ağrısı şikayetinden kurtulmak için limon suyu yöntemi kullanılabilir.

Malzemeler

• Limon suyu, taze - limondan

• Sıcak su - 1 bardak

Nasıl yapılır?

Bir limonun yarısını 1 fincan ılık suya sıkın.

Sabah uyandıktan sonra veya yatağa gitmeden önce bu ılık suyu için.

Bu şekilde günde iki kez ılık limon suyu içmek bağırsak hareketlerinizi çalıştırarak, karın ağrısı problemine iyi gelecektir.

Karın şişliğine ne iyi gelir?

Öncelikle karında şişlik sorunu için, bu şişkinliği gidermeye en büyük yardımcı rezene çayı tüketmektir. Rezene çayı demleyerek günde 1 defa içtiğiniz takdirde şişkinliğin gittiği ve rahatladığınızı göreceksiniz. Bir diğer şişkinlik gidermeye yardımcı olan tedavi yöntemi ise taze zencefil tüketerek bağırsakta oluşan parazitleri temizleyebilirsiniz.

• Nane çayı ayrıca sindirim sistemindeki kaslarda spazm ve kasılmaları engelleyen, aynı zamanda gazın atılımını da kolaylaştıran mucizevi bir besindir.

•Papatya çayını günlük tükettiğini zaman midede oluşan şişliği ve karın ağrısını giderir, sindirimi kolaylaştırır.

•Anason çayını düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde midenize ve bağırsaklarınıza iyi gelmektedir.

Limonu bir bardak suya dilimleyip sabah ve akşam düzenli bir şekilde tükettiğiniz vakit hem midenize iyi gelir hem de doğal bir diyet dostu olmaktadır.

Karın ağrısı nasıl geçer?

Karın şişliğinin geçmesi için aşırı hava yutmamaya özen gösterin Aksi takdirde mide şişkinliğine neden olmaktadır.

•Az yağlı yiyecekler tüketin.

•Yemek sonrası hemen uzanmayın

•Yürüyüş ve egzersizler yapın

•Laktoz içeren besinleri gereğinden fazla tüketmeyiniz.

•Sebze, meyve ve lifli gıdada gereğinden fazla tüketmemeye özen gösteriniz.

•Gazlı, asitli, şekerli içecekler ve tatlandırıcılardan uzak durun.

•Bitki çayları tüketin.

*Eğer ki geçmeyen karın şişliği sorunu oluşuyorsa mutlaka bir doktorunuza danışınız.

Karın ağrısında mutlaka doktora gidilmesi gereken haller

Şiddetli, tekrarlayıcı, artan ve devamlı karakterde ağrılar

Ağrı ile nefesin kesilmesi, baygınlık hissi, kanama, kusma ve yüksek ateş olması

Karın ağrısının göğse, boyuna ve omuza yayılması

Dışkıda kan görülmesi

Karında gerginlik ve şişme olması

Bu araştırmalar sırasında hekimin deneyimi, görgü ve bilgisi büyük önem taşımaktadır

Karın ağrısı tedavisi

Tedavi tamamen saptanan soruna göre düzenlenir. İdrar yolunda taş belirlenmesi halinde ön planda ilaçlarla tedavi planlanırken, apandisit sorunu gibi cerrahi bir sorun saptanması halinde acil ameliyat önerilmektedir.

Kadınlarda karın şişliği neden olur?

Çölyak, irritabl bağırsak sendromu, ülser, gastrit, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı gibi hastalıklar bağırsak ve mide de gaz birikimine neden olarak şişkinlik oluşturur. Ödem: Vücutta biriken fazla sıvı da şişkinliğe neden olabilir.

Çocuklarda karın ağrısı

Çocuklarda karın ağrısı çoğunlukla ebeveynler için korkutucu ve sinir bozucu olmaktadır. Çocuğun karın ağrısının kesin sebebini bulmak çoğu zaman zordur. 3 saatten daha az bir sürede tamamen kaybolan başka belirtiler olmadan ağrı genellikle ciddi değildir.

Çocuklarda karın ağrısı nedeni

Çocuklarda gözlenen karın ağrısının en sık karşılaşılan nedenleri arasında; mide bağırsak enfeksiyonları, kronik kabızlık, parazitler yer almaktadır. Çocukların karın ağrısı şeklinde tanımladığı şikayetler; böbrekler, mesane ya da idrar yolu ile ilgili problemlerden de kaynaklanabilmektedir.