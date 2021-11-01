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Dünya Kolera kabusu! Ölü sayısı 3 bin 283'e yükseldi
Dünya

Kolera kabusu! Ölü sayısı 3 bin 283'e yükseldi

Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 283'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 02:35:00 -
Kolera kabusu! Ölü sayısı 3 bin 283'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede salgın, 1 Ocak-17 Ekim'de başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 93 bin 362 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 3 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede kolera salgınının en yoğun görüldüğü eyalet 19 bin 452 vaka ile Kano, salgına bağlı en fazla can kaybının kaydedildiği eyalet ise 150 kişinin hayatını kaybettiği Katsina oldu.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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