'Kölelik Tarihine' savaş açtılar!

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Amerika’da George Floyd’un polis memuru tarafından öldürülmesinden sonra ülkede başlayan ırkçılık karşıtı gösteri ve protestoların etki alanı giderek artarken protestocular birçok yağmalama ve suç unsuru olarak görülebilecek olaya karıştı.

Kristof Kolomb da nasibini aldı

Protestolardan son olarak nasibini alan ise Amerika’yı keşfettiği ve kolonize ettiği söylenen İtalyan kaşif Kristof Kolomb oldu. Boston kentinde yer alan kaşif Kolomb’un heykelinin başı gövdesinden ayrıldı. Ülkenin farklı noktalarında Kristof Kolomb heykelleri tahrip edildi. Virginia, Richmond’da Kolomb heykeli göle atılırken, Miami, Florida’da da Kolomb heykeli parçalandı.

Yerli Amerikan soykırımının bir figürü olarak kabul edildi

Göstericiler arasında “Kolomb'un Kuzey Amerika'yı keşfetmesine rağmen, o geldiğinde milyonlarca insan zaten Kuzey Amerika'da yaşadığı ve bugünkü Amerika'nın kıyılarına asla ayak basmadığı, Kızılderilileri köleleştirdiği, sömürgeleştirdiği, parçaladığı ve katlettiği" görüşü benimsenmiş durumda.

Figürler birer birer yıkılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti sonrasında ortaya çıkan ırkçılık karşıtı protestolar, birçok batı ülkesinin kölelik geçmişinin mirası hakkındaki hassas tartışmayı yeniden canlandırdı. Özellikle Amerika İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun görkemine yönelik çok sayıda anıt ile sembolize edildi. Protestocular ülkenin ırkçı mirasının sembolü olarak kabul ettikleri figürleri yıkmaya başladı.