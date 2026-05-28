Kölelik kanunu oy birliğiyle kaldırıldı Kara kanunu kaldırdı kara gözlük taktı

Kölelik kanunu oy birliğiyle kaldırıldı Kara kanunu kaldırdı kara gözlük taktı

Irkçılık, islam düşmanlığı ve ayrımcılığın tavan yaptığı Avrupa’da Fransa’dan kölelik kanununun iptali kararı “günah çıkarma” olarak algılandı. Sözde medeni Avrupa ülkesi sadece Fransa’da değil dünyanın bir çok yerinde özellikle Gazze’de yaşanan zulmü görmemek için “kara gözlük takan ülkeler” kervanına katıldı.

Fransız Ulusal Meclisi, sömürgecilik dönemine ait olan ve Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeren "Kara Kanun"u oy birliğiyle kaldırdı.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in "insanlık, eşitlik ve evrensellik adına hukuki olarak insanlık dışı olan "Kara Kanun"u oy birliğiyle kaldırdığını" duyurdu.

Braun-Pivet, Fransa'nın "şeffaflık içinde" geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu.

Fransız kolonilerinden Guadeloupe'un milletvekili Max Matiasin ise oylama sırasında Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, hala sömürge topraklarında "Kara Kanun"un etkilerinin hissedildiğini vurgulayarak, bu düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükten kaldırılmamasını eleştirdi.

Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden olan Fransa'nın 1685'te yürürlüğe koyduğu "Kara Kanun", kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu.

Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla "Kara Kanun" yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükten kaldırılmamıştı.

