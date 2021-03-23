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Kadın - Aile Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?

Ev yapımı kolay kruvasan | Leziz bir atıştırmalığa kim 'hayır' diyebilir ki! Pastanelerden alabileceğiniz leziz kruvasanlardan evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Peki, kruvasan nasıl yapılır? Kolay kruvasan tarifi | Üç malzemeleri kruvasan nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:41:00 -
Kolay kruvasan tarifi | Ev yapımı kruvasan nasıl yapılır?

Milföy kruvasan | Çocuklarınızın yüzünü güldürecek leziz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, milföy kruvasan tarifi.

Kolay milföy tarifi

Malzemeler:

  • Milföy hamuru
  • Sürülebilir çikolata
  • Yumurta sarısı

Kolay kruvasan nasıl yapılır?

Öncelikle milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarın.

Hamurlar yumuşayınca iki hamuru yan yana birleştirin. Ve bu şekilden iki üçgen çıkaracak şekilde kesin.

Milföy hamurunun üzerine çikolata sürün ve ruloyu sarın.

Yağlı kağıt serili fırının içerisine kruvasanı ay çöreği gibi uçlarını içe kıvırarak yerleştirin.

Ardından yumurta sarısını kruvasanların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kruvasanların pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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