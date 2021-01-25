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Kadın - Aile Kolay çorba tarifi | Az malzemeli çorba tarifi
Kadın - Aile

Kolay çorba tarifi | Az malzemeli çorba tarifi

Un çorbası nasıl yapılır? Lezzetli olduğu kadar pratik bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka üç malzemeli un çorbasını denemelisiniz. Peki, un çorbası nasıl yapılır? Kolay çorba tarifi |Çabuk pişen çorba tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-25 01:02:00 -
Kolay çorba tarifi | Az malzemeli çorba tarifi

5 dakika çorbası | Son derece az malzemeleri ve pratik bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

Kolay çorba tarifi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı un
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Kuru nane
  • Pul biber
  • Su

Un çorbası nasıl yapılır?

İçinizi ısıtacak hızlıca yapabileceğiniz bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka bu çorbayı denemelisiniz.

Öncelikle yağları tencereye alın.

Yağ eridikten sonra unu ocağa alın.  

Ocağın altını kısın ve unu güzelce kavurun.

Unun rengi dönünce salçayı ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.

Birkaç dakikalık kavurma işleminin ardından iki bardak kadar suyu tencereye alın ve çırpma teliyle çorbayı karıştırın.

Suyla birlikte topaklar açılacak bir miktar daha su ekleyip karıştırmaya devam edin.

Çorbanın kıvamı gelince tuz ilave edip ocağın altını biraz açabilirsiniz.

Çorbanızı kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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