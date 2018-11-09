Kolay Boşnak böreği tarifi
Normalde Boşnak böreği yapmak meşakkatlidir. Ama bu tarif çok pratik. İşte kolay Boşnak böreği tarifi…09 Kasım 2018 Cuma 22:10
MALZEMELER
20 kare milföy
100 g rendelenmiş beyaz peynir
Zeytinyağı
ÜZERİ İÇİN
1 yumurta sarısı
1 çay kaşığı pudra şekeri
Çörek otu
HAZIRLANIŞI
Kare milföy hamurlarının her birini dörde bölün. İçerisine rendelenmiş beyaz peynirden koyup elinizle yuvarlayarak şekil verin. Katlama yeri altta kalacak şekilde yağladığınız fırın kabına hamurları bitişik dizin. Yumurta sarısını ve pudra şekerini ayrı bir kapta karıştırın. Fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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