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Kolay Boşnak böreği tarifi

Normalde Boşnak böreği yapmak meşakkatlidir. Ama bu tarif çok pratik. İşte kolay Boşnak böreği tarifi…

09 Kasım 2018 Cuma 22:10
Kolay Boşnak böreği tarifi

MALZEMELER

20 kare milföy 

100 g rendelenmiş beyaz peynir 

Zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta sarısı 

1 çay kaşığı pudra şekeri 

Çörek otu

HAZIRLANIŞI

Kare milföy hamurlarının her birini dörde bölün. İçerisine rendelenmiş beyaz peynirden koyup elinizle yuvarlayarak şekil verin. Katlama yeri altta kalacak şekilde yağladığınız fırın kabına hamurları bitişik dizin. Yumurta sarısını ve pudra şekerini ayrı bir kapta karıştırın. Fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın. 

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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