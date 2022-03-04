Kolajen nedir, nasıl kullanılır? Evde kolajen yapımı ve Kolajen içeren besinler

Kolajen (collagen) nedir?

Genelde cilt sağlığı ile anılan kolajen, aslında tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapısal ve işlevsel açıdan gerekli olan bir protein türüdür. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Vücudumuzda kolajen olmadan vücut parçalarımız bir arada kalamaz. Vücut bağ dokusunun %80 gibi büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin temel görevi, cilde güç, esneklik ve sağlamlık vererek, cilt yapısını oluşturan bir ağ oluşturmaktır.



Kolajen ne işe yarar?

Kolajen, fibroblastlar ve diğer hücreler tarafından oluşturulan bir proteindir. Fibroblast, bağ dokunun temel hücresidir ve fibroblastların en önemli görevi cilt için son derece önemli olan, cilde parlaklık ve esneklik sağlayan kolajen ve elastin üretimini sağlamasıdır. Kolajen bir yapı bloğu olarak, kemik ve kasları bir arada tutar, vücudumuzdaki organları korur ve cilt elastikiyetini artırır.

Kolajen faydaları

Kalp, kan damarları ve kan dokusunu oluşturmada önemli bir destekleyicidir. Cildin sıkılığının korunması ve cilt esnekliğinde etkilidir. Organların, kasların ve arterlerin yapısını destekler. Damarlara elastikiyet verip kasları güçlendirir.

Kolajen eksikliği belirtileri

Kolajen eksikliği, kolajen liflerinin ve sonunda bu yapıların bağlantısının zayıflamasına neden olur. Sonuç olarak, kaslar daha fazla ağrımaya başlar. Selülit: Kolajen, cildin bağ dokularını oluşturur. Bu nedenle cilt elastikiyetinden, sıkılığından ve hücre yenilenmesinden sorumludur.

Vücudumuzun kolajen üretimini yaşam biçimimiz, yaşadığımız iklim ve beslenme alışkanlıklarımızın etkilediği gibi doğal bir süreç olan yaş almak da kolajen üretiminin azalmasına sebep olmaktadır. Ortalama bir insan vücudunda 25 yaş sonrası yılda %1 ile 2 aralığında bir kolajen üretimi düşüşü gözlenmektedir. 40 yaşına ulaşıldığında, 30 yaş öncesine kıyasla vücudumuzdakı kolajenin yüzde 10 ile 20 aralığında bir kaybı söz konusudur. Bu kayıplar, insan doğası gereği yaşadığımız süreçlerin birer parçasıdır. Yaşımız ilerledikçe cilt elastikiyetinde azalma, ciltte kuruma, incelme, sarkma, kırışıklıklar, güneş lekeleri, saç kalitesinde bozulma ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkar. Kolajen yaşlanma belirtilerini hafifleterek, kişinin daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmasına ve daha genç görünmesine yardımcı olur.

Kolajen İçeren Besinler

Et ve Kemik Suyu

Et ve kemiklerin kaynatılıp suyunun tüketilmesi sağlık için çok faydalıdır. Tip 1 ve tip 2 kolajen içeren et ve kemik suyu, eklem fonksiyonlarını destekler. Özellikle eklem rahatsızlıkları yaşayan kişiler, kemik suyu ile vücutlarındaki kolajen miktarlarını artırabilir.

Yeşil Sebzeler

Bol miktarda vitamin ve lif içermesi nedeniyle tüketimi önemli olan yeşil sebzeler, yüksek miktarda kolajen de içermektedir. Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda vücuttaki prokollajen miktarını artıran klorofil bulunur. Bu da vücudu zararlı UV ışınlarına karşı korur.

Sarımsak

Sarımsağın içerisinde yüksek miktarda kükürt bulunur. Kükürt de kolajen üretimini tetiklemektedir. Sarımsak bunun yanında içeriğindeki taurin ve yağ asitleri ile hasarlı eklemleri onarmaya yardımcı olur.

Yumurta Beyazı

Yumurtanın beyazı da kolajen, yüksek miktarda amino asit ve kükürt içerir. Kükürt, kolajenin düşmanı olan toksinleri vücuttan atar.

Avokado ve Avokado Yağı

Avokado, vücuttaki kolajenin parçalanmasını engelleyen E vitamini açısından oldukça zengindir. Avokado tüketimi, yaşlanma etkilerini önlemeye faydalıdır.

Soya Ürünleri

Soya ürünleri, jenistein denilen bir bileşiği içerir. Güçlü bir antioksidan olan soya ürünleri, cilt hücrelerine zarar verecek serbest radikallere karşı cildi korur ve sıkılaştırır.

Kırmızı Meyve ve Sebzeler

Kırmızı meyve ve sebzeler, UV ışığının cilde verdiği zararın önlenmesinde faydalıdır. Kırmızı meyve ve sebzeler, kolajenin parçalanmasını engelleyerek UV ışığının neden olduğu etkiyi azaltır. Elma, böğürtlen, ahududu, vişne ve çilek gibi meyveler kolajen üretimini artırır.

Fasulyeler

Fasulye, vücutta hyaluronic asiti ürettirerek yaşlanmanın etkisini azaltır. Hyaluronic asit, cildin nem dengesini ayarlayarak cildi nemli ve pürüzsüz bir görüntüye kavuşturur, hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Evde kolajen nasıl yapılır? Doğal kolejen yapımı

Kırmızı üzüm maskesi

Malzemeler:

5 adet kırmızı üzüm

1 yemek kaşığı kadar bal

2-3 çay kaşığı kadar zeytinyağı

Hazırlanışı

Kırmızı üzümleri ezerek suyunu çıkarın. Üzerine ise bal ve zeytinyağını ekleyerek homojen bir karışım elde edin. Hazırladığınız kırmızı üzüm maskesini cildinize ince bir tabaka halinde sürün. 10- 15 dakika kadar bekletmenin ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayarak kurulayın.

Kırmızı üzüm maskesini haftada 3 kere uygulamanız halinde cildinizin ihtiyacı olan kolajen bileşenleri açısından zengin bir hale gelecektir. Genel olarak gözenekli yapıyı azaltan ve cildin pürüzsüz görünmesini sağlayan bu maske derinin en alt tabakasına kadar nüfuz ederek canlı bir görünüm sunar.

Yumurta akı ve limon maskesi

Malzemeler:

1 yumurtanın akı

2 çay kaşığı kadar limon suyu

Hazırlanışı

Yumurta akı ile limon suyunu karıştırın. Oluşan karışımı bir fırça yardımı ile yüzünüze güzelce sürün. Cildinizin karışımı iyice emmiş olmasına dikkat edin. 2-3 dakika kadar cildinizde beklettiğiniz doğal kolajen maskesi bir süre sonra kuruyacaktır. Soğuk su ile cildinizi temizleyerek kolajen etkisini hissetmeye başlayabilirsiniz.

Hazırlayacağınız yumurta akı ve limon suyu maskesi ciltteki C vitamini miktarının artmasını sağladığı gibi yumurta akı içerisindeki proteinlerin cilde geçmesini sağlar. Bu sayede cildinizde doğal bir kolajen etkisi oluşturabilirsiniz. Haftada 2 kere deneyebilirsiniz.

Şeftali ve yoğurt maskesi

Malzemeler:

1 adet yüzü soyulmuş ve püre haline getirilmiş şeftali

3 yemek kaşığı kadar evde mayalanmış yoğurt

Hazırlanışı

Püre haline gelmiş olan şeftalileri ve yoğurdu bir karıştırma kabında homojen olacak şekilde karıştırın. Elinizle ya da fırça yardımı ile oluşan karışımı yüzünüze sürün. 20 dakika boyunca maskeyi yüzünüzde bekletin ve 20 dakikanın sonunda ılık su ile durulayın.

Yaz aylarında sıkça uygulanabilecek kolajen maskelerinden biri olan şeftali ve yoğurt maskesi yoğun miktarda C vitamini bulundurması ile bilinmektedir. Vücuttaki kolajen peptit oluşumuna yardımcı olan C vitamini cildin sıkılaşmasını ve genç görünmesini sağlar. Haftada 2-3 kere denenebilir.

Havuç ve bal maskesi

Malzemeler:

1 adet orta boy havuç

2 yemek kaşığı kadar bal

1 yemek kaşığı kadar yoğurt

Hazırlanışı

Havucu ufak parçalar halinde doğrayarak haşlayın. Haşlanan havucun suyunu süzün. Bal ve yoğurdu da havucun üzerine ekleyerek krem kıvamına getirin. Hazırladığınız karışımı cildinize sürün. 10 dakika kadar bekletmenin ardından yüzünüzü bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bakımın ardından cildinize doğal bir nemlendirici uygulamayı unutmayın. Haftada 2-3 kere tekrarlayabilirsiniz.

Havuç içerisinde bulunan antioksidan özellikler ve kolajen sayesinde cildinizi arındırırken besler. Bal ve yoğurt ise cildin pamuksu bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Balkabağı maskesi

Malzemeler:

1 su bardağı kadar turuncu halde olan balkabağı püresi

1 yemek kaşığı kadar ev yapımı taze yoğurt

1 yemek kaşığı kadar organik bal

1 yemek kaşığı öğütülmüş halde badem

1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri orta boy bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı buharlı bir banyonun içerisinde yüzünüze uygulayın. 10- 15 dakika kadar sadece vücudunuzu yıkayarak maskeyi yüzünüzde bekletin. Ortamdaki yumuşak hava cildinizin nefes almasını sağlayacağı gibi maskenin daha fazla emilmesini sağlayacaktır. 10-15 dakikalık sürenin sonunda maskenizi yıkayarak temizleyebilirsiniz. Haftada 1-2 kere uygulayabilirsiniz.

Kolajen maskesi nasıl yapılır diyenler için turuncu meyve ve sebzeler yoğun miktarda protein içerir. Zeytinyağı ve bal gibi ürünler ise C vitamini açısından yoğun olduklarından dolayı kolajenlerin aktif hale gelmesini sağlar. Yoğurt ve badem ayrıca protein deposu olmasından dolayı cilt için büyük oranda kolajen sağlayacaktır

Cildi gençleştiren aspirin maskesi! Aspirin maskesi nasıl yapılır? Aspirin, limon, karbonat sadece sağlığımız için değil cildimiz için de oldukça faydalıdır. Mevsim değişikliklerinde yıpranan cildinizi tazelemeye ve aspirin etkisiyle zamanı yavaşlatmak isterseniz, işte size kolay tarif...

. (↓) Haberin detayları için (↓)