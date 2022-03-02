Aspirin limon karbonat maskesi: Cilt lekeleri, sivilce, kırışıklığa son!

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Aspirin limon karbonat maskesi tarifi

Malzemeler

6 adet aspirin

Limon suyu

Aspirin limon karbonat maskesi nasıl yapılır?

6 adet aspirini havanda ezin, limon suyuyla karıştırın. Yüzünüze güzelce sürün ve 10 dakika bekletin. Pamuğu hafif ıslatıp karbonata batırın ve yüzünüzü bu karışımla silerek ardından bol suyla yıkayıp durulayın.

Aspirin limon karışımı ne işe yarar?

Aspirin ve limon suyu birleşince cilt için harika bir ikili haline geliyor ve cildinizi tazeleyip iyileştiriyorlar. Bu ikiliden aspirin cilde peeling yapan bazı bileşikler içerirken, limon da içerdiği C vitamini sayesinde güneş hasarını en aza indirgiyor.

Limon aspirin maskesi ne kadar bekletilir?

Aspirin yapışkan kıvama gelince yıkanmış yüze sürerek 10 dakika boyunca bekletin ve ardından yüzünüzü durulayın.

Aspirin limon maskesi haftada kaç günde bir yapılır?

Eğer cildiniz çok yağlıysa karışıma birkaç damla limon suyu da ekleyin. Cildinizdeki maske tamamen kuruyunca bolca ılık su ile yıkayın. Eğer cildinizde yoğun oranda sivilce varsa haftada 2 kez, sadece birkaç yerde varsa haftada 1 kez bu maskeyi uygulamanız yeterli olacaktır.