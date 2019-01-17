Kol ve bacaklarda oluşan ağrılardan çoğu insan şikayetçi olur. Kol ve bacaklarda ağrıları pek ciddiye alınmaz öyle ki ağrıların kendiliğinden geçeceğine inanılır. Ancak durum hiç de sanıldığı gibi olmayabilir. Ciddiye alınmayan kol ve bacak ağrıları telafisi mümkün olmayan hastalıkların habercisi de olabilir. Peki Kol ve bacak ağrıları neden olur? Kol ve bacak ağrısı belirtileri neler? Kol ve bacak uyuşmasına hangi bölüm bakar?

El ve ayaklarda uyuşma genellikle sinir sistemimiz ile alakalı hastalıkların habercisi olabilir. Sinir sistemimize bağlı olan el ve ayaklarımıza da giden elektriksel çekim hızı vücutta yolunda gitmeyen çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yavaşlar. B12 vitamini eksikliği, tiroid bozuklukları ve diyabet gibi rahatsızlıkların habercisi olan el ve ayak uyuşmaları genellikle obeziteye bağlı rahatsızlıklardan dolayı oluşabiliyor. Nöropati denilen sinirlerin zedelenmesi ile ortaya çıkan el ve ayak uyuşması böbrek yetmezliği, guatr gibi hastalıkların yanı sıra folik asit ve B12 vitamini maddelerinin eksikliğine bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor.

Kol ve bacak uyuşması neden olur, kol ve bacak uyuşması için hangi doktora gidilmeli? Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Kol ve bacaklarda uyuşma hissi yaşandığında gidilebilecek 2 ayrı bölüm bulunmaktadır. Bunlardan ilki fizik tedavi diğeri ise nörolojidir. Bu bölümlerden hangisine gidileceği hastanın durumuna göre belirlenmelidir. Fizik tedavi kol ve bacaklarda oluşan zedelenmelerde ya da lif kopmalarına bağlı uyuşmalar için tercih edilmesi gereken bölümdür. Nöroloji ise beyin kaynaklı kol ve bacak uyuşmalarında başvurulması gereken hastane bölümüdür. Her iki durumda da kol ve bacaklarda olan uyuşmalar göz ardı edilmemeli ve ilgili hastane bölümüne başvurulması gerekmektedir. Böylece rahatsızlığa sebep olan hastalık tespit edilerek tedavi için gerekli işlemlere hızla başlanabilmektedir.

Nöroloji bölümün baktığı hastalıklar

Hafıza kaybı

Unutkanlık

Kol ve bacaklarda uyuşma hissi

Ellerde titreme

Parmak uçlarında uyuşukluk

Vucudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi

Baş ağrısı,

Felç,

Baş dönmesi

Kasılma

Bunama

Çift görme

Yüz ağrısı

Dengesizlik

İstemsiz hareketler

Vücutta seyrime