Kokuşmuş mahallenin çocukları koronavirüs tedbirlerini çiğnemeye devam ediyor!

Manken Şevval Şahin ile erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’ın geçtiğimiz haftalarda Boğaz'daki bir yalıda verdikler doğum partisinde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış skandal büyük tepkilere neden olmuştu.

İkili yeni bir skandala daha imza attı. İşadamı Caner Karaloğlu, önceki gece Yeniköy'de kendisine ait villada yaklaşık 100 kişilik sözde doğum günü partisi verdi. Partiye Şahin ve erkek arkadaşı da katıldı.

Koronavirüs tedbirlerini yine hiçe saydılar

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren skandal partiye katılanlar arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ayşe Özyılmazel, Alp Özcan ve Uğur Güven gibi isimler de vardı. Partiye katılan davetlilerin sosyal mesafeye uymaması ve maske takmaması dikkat çekti

Polis baskın yaptı ama partiye devam ettiler

Gecenin ilerleyen saatlerinde şikayet üzerine partiye polis baskını düzenlendi. Yüksek sesten dolayı edilen şikayet üzerine polis ekipleri, uyarıda bulundu. Bunun üzerine işadamı, müziğin sesini kıstırarak camları kapatarak eğlenceyi sürdürdü.

Sosyal medyada tepki

Vatandaşların koronavirüs pandemisi tedbirleri gereği düğünlerini yapamadığı bir dönemde, skandal partiye baskına gelen polis ekiplerinin kalabalığı dağatmaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde kahvehanede okey oynarken yakalanan 20 kişiye, polis tarafından sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 63 bin lira idari para cezası kesilmişti.