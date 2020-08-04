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Kokuşmuş mahallede Murat Övüç-Yeşim Salkım kavgası! Sevda Türküsev sonunda isyan etti

Toplumun ve ailenin 'ahlaki' yapısını hedef alan ve özellikle de hayatlarının başlangıcındaki genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, türlü vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren 'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiası yeni bir skandalı yaşıyor. Sosyal medyada yayınladığı sözde 'sempatik' görüntülerle insanların gözünü boyamaya çalışan Murat Övüç'ün Yeşim Salkım'a küfrettiği olayı yorumlayan Sevda Türküsev önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:42:00 -
Kokuşmuş mahallede Murat Övüç-Yeşim Salkım kavgası! Sevda Türküsev sonunda isyan etti

Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayeti sonrası yaptığı açıklamaların ardından Yeşim Salkım'dan tepki gelmişti. Murat Övüç'ün ortaya yeni çıkan videosunda Yeşim Salkım hakkında ağıza alınmayacak küfürler ettiği duyuldu.

Türkiye'de başka bir gündem yokmuş gibi sürekli ortaya atılan magazin dünyasından haberlere, yazar Sevda Türküsev bir video yayınlayarak tepki gösterdi.

Yaşanan süreçte asıl suçun magazincilerde olduğunu söyleyen Sevda Türküsev, "Murat Övüç'ü Yeşim Salkım'a söylediği sözler nedeniyle kınıyorlar. Tabi biz de kınıyoruz. Asla kabul edilemez. Ama sevgili magazinciler şimdi mi aklınıza geldi? Bu gibi karakterleri, tek işleri belden aşağı küfretmek hatta ne iş yaptıkları bile belli olmayan fenomen tipleri parlatan onları sayfalarına taşıyan sizlerdiniz. Yılanı içinizde büyüttünüz. Sizi gelip sokunca tü kaka diyorsunuz. Murat Övüç gibiler topluma kötü örnektir. Onu tutan ve alkışlayanlar Allah size akıl fikir versin. O videoda bir kadına ağza alınmayacak hakaretler edilirken onu alkışlayanlar toplumun ne hale geldiğinin göstergesidir. Sonra biz karşı çıktığımızda 'Çok konuşuyorlar' diyorlar. E buyrun" dedi.

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