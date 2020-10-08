'Kokuşmuş mahalle'de bir Seda Sayan rezaleti daha! Öyle bir şey yaptı ki...

Toplumun ve ailenin 'ahlaki' yapısını hedef alan ve özellikle de hayatlarının başlangıcındaki genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, türlü vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren 'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiasında yine bir skandalla daha gündeme geldi.

Küfür etti

Seda Sayan, sosyal medya hesabından kendisine "Allah'tan korkmaz, edepsiz" diyen takipçisine küfürle karşılık verdi.

Toplumda rol model diye pohpohlanan sözde sanatçı, geçtiğimiz aylarda da kendisine eleştiren bir kullanıcıya küfür içerikli cevap vermişti