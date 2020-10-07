Kokuşmuş düzen ile Türk toplumu ateşe atılıyor! Bu dizi fahişeliğin propagandasıdır

Bugün akşam saat 20.30’da, Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri yayına girecek. “Sadakatsiz” isimli skandal bir konunun işlendiği dizide, eşine ihanet ederek onu aldatan bir erkek ve kocasından intikam almak için onu misliyle aldatacak bir kadının yaptığı rezillikler işlenecek.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu dizi de masaya yatırıldı.

Murat Alan, söz konusu dizinin saat 20.30'da; yani Prime Time'da yayınlanacak olmasına tepki göstererek, çocukların da o saatte ekran başında olacağının altını çizdi.

Karahasanoğlu ise, söz konusu dizinin kaldırılması için RTÜK'e çağrıda bulundu ve hızlıca önlem alınmasını istedi. Karahasanoğlu, “Bu ahlaksızlıktır. Bu namussuzluktur. Bu fahişeliğin propagandasıdır. Bu, Türk toplumunu ateşe atmaktır. Bu, Türk toplumundaki barışı zedeler. Bu ahlaksızlığı tasvip etmiyorum. Bu ahlaksızlık cinayet kadar vahimdir” dedi.