  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li İBB raydan çıktı Bakan Kurum Londra’da COP31 hedeflerini açıkladı Enerji dönüşümü hayatımızı değiştirecek Özel'ci Umut Akdoğan: CHP'ye keşke Kılıçdaroğlu yerine kayyım atansaydı Laikçi azınlık başörtülüleri imha planı yaparken… CHP’li İzmir Büyükşehir’den toplu yoga ayini Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti CHP'li Adalar Belediyesi'nde kirli çark ifşa oldu: Detaylar evlere şenlik! Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar Alanya açıklarında dev sürpriz! Amatör balıkçı balina görüntüledi Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır”
Gündem Koku mahalleyi sarınca ortaya çıktı! 4 gün önce duvarında altında kalmış
Gündem

Koku mahalleyi sarınca ortaya çıktı! 4 gün önce duvarında altında kalmış

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Koku mahalleyi sarınca ortaya çıktı! 4 gün önce duvarında altında kalmış

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan Ali Boyraz Koç’un cansız bedeni, komşularının kötü koku ihbarı üzerine evinin yıkılan bahçe duvarının altında bulundu. 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Koç’un ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Akören Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç’un komşuları, evin yakınından kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan ekipler, yıkılan bahçe duvarının altında Ali Boyraz Koç’un cesediyle karşılaştı. Koç’un 4 gün önce öldüğü ve kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği belirlendi. İncelemelerin ardından Koç’un cenazesi hastane morguna konuldu. Ali Boyraz Koç’un duvarından altında kalarak öldüğü tahmin edilirken, kesin ölümün nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23