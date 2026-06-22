Koku mahalleyi sarınca ortaya çıktı! 4 gün önce duvarında altında kalmış
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan Ali Boyraz Koç’un cansız bedeni, komşularının kötü koku ihbarı üzerine evinin yıkılan bahçe duvarının altında bulundu. 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Koç’un ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Akören Mahallesi’nde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç’un komşuları, evin yakınından kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan ekipler, yıkılan bahçe duvarının altında Ali Boyraz Koç’un cesediyle karşılaştı. Koç’un 4 gün önce öldüğü ve kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği belirlendi. İncelemelerin ardından Koç’un cenazesi hastane morguna konuldu. Ali Boyraz Koç’un duvarından altında kalarak öldüğü tahmin edilirken, kesin ölümün nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.