Kokona yazardan "namaz" fetvası! Şu zırvalara bakın

THY uçaklarında pilotların kokpitte namaz kılmasına onay çıkması, Soros’un fonladığı t24’ün kokona yazarı Oya Baydar’ı çileden çıkardı. “Kokpitte namazın mantıklı bir nedeni olmadığı gibi dinî bir açıklaması da yok” herzelerini yumurtlayarak, fetva vermeye soyunan Baydar, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Günbegün dökülen, gerileyen THY'deki tek eksik, pilotların namaz vaktini kaçırmamak için kokpitte namaz kılmaları özgürlüğü/hakkıymış meğer.

(…) Kokpitte namazın mantıklı bir nedeni olmadığı gibi dinî bir açıklaması da yok. Benzer uygulamalar gibi bu karar da iktidarın çarpık zihniyetinin yeni bir propaganda salvosundan, gösteriden ibaret. Ne var ki, sadece lâfta kalmayacak, insan yaşamını hiçe sayan, son derece tehlikeli, sorumsuz, ilkel bir gösteri.

(…) Din ve milliyetçilik ülkemizde ve benzer toplumlarda sadece bugün değil her zaman iktidarların halkı afyonlamak ve kışkırtmak için kullandıkları başlıca araç olmuştur. 80 küsur yıllık ömrümde, dinin kendilerini dindar olarak tanımlayan ya da öyle gösteren muktedirlerce bu kadar aşağılandığına, böylesine tahrif edildiğine, kirli propaganda aracına, tarikatların ticaret metaına, siyasilerin oyuncağına bu oranda ve bu pervasızlıkla dönüştürüldüğüne hiç bu dönemdeki kadar şahit olmadım. (…)”

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