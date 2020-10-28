Kokmayan hamsi nasıl yapılır? | Kokusuz hamsi tarifi

Kokusuz hamsi nasıl yapılıyor? Uzmanlar haftada iki kez balık tüketmenin sağlık açısından son derece yararlı olduğunu belirtiyor. Son günlerde tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. balık bollaşınca fiyatlarda düşmeye başladı. Hamsi çok lezzetli ancak pişerken yaydığı koku rahatsız edebilir. Bu sebeple birçok kişi hamsinin kokusuz olarak nasıl pişirileceğini araştırıyor. İşte, kokusuz hamsi tarifi…

Kokusuz hamsi tarifi

Malzemeler:

Hamsi

Mısır unu

Tuz

Sıvı yağ

Kokmayan hamsi nasıl yapılır?

Hamsi pişirmeye: hamsiyi temizleyerek başlamalısınız.

Temizlediğiniz balıkları mısır ununa bulayın.

Tezgahın üzerine yağ kağıt serin.

Balıkları yağlı kağıt üzerine yerleştirin.

Bir fırça yardımıyla balıkların üzerine yağ sürün.

Balıkların üzerine tuz serpin.

Yağlı kağıdı güzelce kapatın. Ardından yağlı kağıt üzerine kürdanla delikler açın.

Balık tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Bu aşamada kesinlikle tavaya yağ koymayın.

Balıkları yağlı kağıtla birlikte tavaya yerleştirin.

Balık tavasının kapağını kapatın.

Balığın alt kısmı pişince kapakla tersini çevirin.

Afiyet olsun.