Köklü 'tarih' dergisinden skandal ifadeler! Ayasofya hazımsızlığı ABD'ye sıçradı

Ayasofya'nın müze statüsünden camiye çevrilmesi konusu Türkiye gündemindeki yerini koruduğu kadar uluslararası medyada en çok konuşulan konulardan biri. Bu bağlamda ABD'de yayın yapan köklü Archaeology dergisi Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadeler kullandı. Kapağında Ayasofya Camii'nden katedral olarak bahseden dergi, İstanbul için de Constantinopole ifadelerini kullandı.

Hazımsızlara ABD'li dergi de katıldı

Ayasofya Camii'nin müze olan statüsünün camiye çevrilmesi konusu Türkiye gündemi kadar uluslararası gündemde de en çok konuşulan konulardan biri. Pek çok yabancı basın kuruluşunda Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusuna ilişkin tartışmalar yazılıp çizilirken, bu tartışmalara ABD'li Archaeology dergisi de katıldı.

Haber7'de yer alan habere göre, 70 yıllık yayın tarihiyle dünyanın en eski arkeoloji ve tarih dergilerinden biri olan derginin son sayısı kapağında Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadelere yer verildi.

Ayasofya'ya katedral dediler

Cami mi, müze mi tartışmaları bir tarafa özellikle batı dünyasında tartışmaya neden olan Ayasofya konusuna ABD basını da dahil oldu.

ABD'de çıkan en yaygın ve en eski popüler arkeoloji dergisi Archaeology'nin Temmuz/Ağustos sayısının kapağında Ayasofya'ya yer verildi. Dergide Ayasofya yerine Muhteşem Katedral (Great Cathedral) ismi kullanıldı.

İstanbul için "Constantinopole" ifadesi

Derginin Ayasofya yerine Büyük Katedral ifadesinin kullanmasının yanı sıra İstanbul yerine Constantinopole ismini kullandı. Derginin kapağında Ayasofya için "Constantinopole'nin Muhteşem Katedrali'ni keşfetmek" ifadeleri yazıldı. Derginin kapağına özellikle sosyal medyada büyük tepkiler yükseldi.