Köklü Değişim’in paneline engel

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İstanbul’da Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı “İslam Siyaset Düşüncesi” isimli panelin engellendiği bildirildi.

Panele saatler kala şok karar

Hizb-ut Tahrir camiasına ait Köklü Değişim Dergisi’nin dün İstanbul Zeytinburnu’nda düzenleyeceği İslam Siyaset Düşüncesi paneli, programa saatler kala engellendi. Sosyolog Süleyman Uğurlu, Dr. Abdurrahim Şen ve İlahiyatçı Abdullah İmamoğlu’nun konuşma yapacağı panelin, “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gerekçe gösterilerek Zeytinburnu Kaymakamlığınca engellendiği bildirildi. Karara tepki gösteren Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, “Bu, siyasi baskı ile alınmış bir yasaklamadır. İslam’ı konuşmaya devam edeceğiz. Susmayacağız” dedi.

Köklü Değişim Dergisi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar yüzlerce basın açıklaması, konferans, panel ve toplantılara ev sahipliği yapmış Köklü Değişim Medya’nın hiçbir faaliyetinde güvenlik ihlali olmamış, kamu düzeni bozulmamış, herhangi bir suç işlenmemiş, genel sağlığa ve genel ahlaka veya başkalarının hak ve özgürlüklerine yönelik de herhangi olumsuz bir müdahale yapılmamıştır. Zeytinburnu Kaymakamlığının aldığı bu kararın gerekçesi keyfîliktir. Bu karar, siyasi baskının bir sonucudur.”