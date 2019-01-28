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Köken: Eyüpsultan’da müze olmalı

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’da mutlaka bir müze olması gerektiğini söyleyerek, ‘’Bu şehir kültür turizmi ile kalkınabilir’’ dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:12
Köken: Eyüpsultan’da müze olmalı

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüp Dostları Vakfı’nın İslambey Mahallesi’ndeki merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında vakıf yetkililerinden bilgi alan Köken, yapacağı proje ve çalışmalar hakkında konuştu. Gaziantep’te göreve geldikten sonra 5 tane müze yapıldığını belirten Köken, mutlaka bir Eyüpsultan Müzesi olması gerektiğini söyledi.

BALKAN ESERLERİ ALİBEYKÖY’DE

Alibeyköy’de ise bir Rumeli Müzesi kurmak ve bütün Balkanlar’da bulunan eserlerin minyatür hallerini burada sergileyebilmek istediğini açıklayan Köken konuşmasına şöyle devam etti: “Ben yapamayacağım işleri konuşmam. 25 yıllık geleneğimin içerisinde yok. Eyüpsultan’ı bu saatten sonra sanayi şehri yapacağım desem kimse inanmaz. Biz onun için merkezinde sosyal çalışma olarak çocuğu, kadını, genci, yaşlısı ve engellisini projenin bir tarafına, diğer tarafına üreten, ortasına ise kültürü almamız lazım. Bu şehir kültür turizmi ile kalkınabilir. Bu da durup dururken olmaz. Gaziantep’te fuarlara katıldık, Paris’te 150 büyükelçiye sunum yaptık. Sınırda savaş var biz ‘Gaziantep’e Gitme Zamanı’ dedik. Dalga mı geçiyorsun derler adama. 2014 yılında göreve başladığımda 250 bin turist kapasitesi vardı, ayrılırken bu sayı 2 milyon olmuştu.”

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:12
  1. Gaziantep
  2. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken

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