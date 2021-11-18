Köfteli patlıcan dizme tarifi, nasıl yapılır? Kolay köfteli patlıcan dizme tarifi
Yedikçe yediren Köfteli Patlıcan Dizme tarifi.
Köfteli Patlıcan Dizme tarifi için malzemeler
- 3 adet büyük boy patlıcan
- 3.4 adet patates
- 2 adet domates
- 2-3 adet biber
Köfte harç için:
- 250 gram kıyma
- 1 yumurta
- 1 büyük boy soğan
- 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 su bardağı ekmek içi
- 1 tutam maydanoz.
- 1 diş sarımsak
- Tuz, kırmızı toz biberi, karabiber, kimyon
Salçalı sos için:
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı tereyağ
- 2 çorba kaşığı salça
- 3 su bardağı su
Yapılışı
Sebzeler halka şeklinde kesilir sıvı yağda hafif kızartılır. Diğer yandan köfte için soğan rendeleyip suyunu sıkın, yumurta, kıyma, doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyip şöyle bi karıştırın. Sıvıyağ galeta ununu ve ekmek içini yavaş yavaş ekleyip yoğurun. Köftelerinize şekli verip önce patatesleri üzerine patlıcan ve köftelerinizi üst üste doldurun. Dilerseniz sıralayarakta dizebilirsiniz. Son olarakta üzeri için tereyağ ve sıvı yağını eritip salçayı ekledikten sonra su koyup biraz kaynatın. Yemeğinizin üzerine gezdirip önceden ısıtılmış 180 c fırında pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.