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Kadın - Aile Köfteli patlıcan dizme tarifi, nasıl yapılır? Kolay köfteli patlıcan dizme tarifi
Kadın - Aile

Köfteli patlıcan dizme tarifi, nasıl yapılır? Kolay köfteli patlıcan dizme tarifi

Yedikçe yediren Köfteli Patlıcan Dizme tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 20:39:00 - 2021-11-18 20:54:05
Köfteli patlıcan dizme tarifi, nasıl yapılır? Kolay köfteli patlıcan dizme tarifi

Köfteli Patlıcan Dizme tarifi için malzemeler

  • 3 adet büyük boy patlıcan
  • 3.4 adet patates
  • 2 adet domates
  • 2-3 adet biber

Köfte harç için:

  • 250 gram kıyma
  • 1 yumurta
  • 1 büyük boy soğan
  • 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı ekmek içi
  • 1 tutam maydanoz.
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz, kırmızı toz biberi, karabiber, kimyon

Salçalı sos için:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı tereyağ
  • 2 çorba kaşığı salça
  • 3 su bardağı su 

Yapılışı

Sebzeler halka şeklinde kesilir sıvı yağda hafif kızartılır. Diğer yandan köfte için soğan rendeleyip suyunu sıkın, yumurta, kıyma, doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyip şöyle bi karıştırın. Sıvıyağ galeta ununu ve ekmek içini yavaş yavaş ekleyip yoğurun. Köftelerinize şekli verip önce patatesleri üzerine patlıcan ve köftelerinizi üst üste doldurun. Dilerseniz sıralayarakta dizebilirsiniz. Son olarakta üzeri için tereyağ ve sıvı yağını eritip salçayı ekledikten sonra su koyup biraz kaynatın. Yemeğinizin üzerine gezdirip önceden ısıtılmış 180 c fırında pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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