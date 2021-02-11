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Kadın - Aile Köfteli kuru fasulye nasıl yapılır? Üsküp usulü köfteli kuru fasulye
Kadın - Aile

Köfteli kuru fasulye nasıl yapılır? Üsküp usulü köfteli kuru fasulye

Köfteli kuru fasulye tarifi | Üsküp mutfağına ait olan köfteli kuru fasulye tarifini evlerinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, köfteli kuru fasulye için hangi malzemeler gerekli? Köfteli kuru fasulye yapılışı | Tam ölçülü köfteli kuru fasulye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:37:00 -
Köfteli kuru fasulye nasıl yapılır? Üsküp usulü köfteli kuru fasulye

Köfteli kuru fasulye yapılışı | Üsküp mutfağına özgü lezzetler arasında yer alan köfteli kuru fasulyeyi evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Köfteli kuru fasulye tarifi

Malzemeler:

Köftesi için:

  • 250 gram dana kıyma
  • 250 gram kuzu kıyma
  • 3 adet taze soğan
  • 4 yemek kaşığı kıyılmış taze nane
  • 4 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı ekmek içi (4-5 yemek kaşığı galeta unu da kullanabilirsiniz)
  • Tuz

Fasulyesi için:

  • 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • 1 adet soğan
  • 3 adet domates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Köfteli kuru fasulye nasıl yapılır?

Yemeği hazırlamadan bir gece önceden fasulyeyi ayıklayıp suya koyun.

Sabah suyu süzüp bir tencereye alın ve fasulyeyi haşlayın.

Bir tavaya zeytinyağını koyun ve doğradığınız soğanları kavurun.

Soğanın rengi dönünce rendelediğiniz domatesleri ilave edin.

Haşlanan fasulyeyi süzüp tavaya ekleyin.

Bir su bardağı sıcak su, tuz, kimyon ve karabiberi ekleyin.

Ardından karışımı bir güvece alın.

Kısık ateşte yemeği bir saat kadar pişirin.

Bu arada kıyma, tuz, karabiber ve ekmeği güzelce yoğurup buzdolabında bir saat kadar dinlendirin.

Bir saatin ardından tüm köfte malzemelerini ekleyin ve bir kez daha harcı yoğurun.

Ardından köftelere şekil verin.

Köftelerinizi ızgarada ya da ızgara tavasında pişirin.

Fasulyeyi servis tabağına alın.

Her tabağa 3-4 adet köfte koyup yemeğinizi ikram edin.

Afiyet olsun. 

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