  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı
Aktüel

Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesinden 207 bin lira çalındı. Hırsızlığı yapan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 18:25:00 - 2022-07-06 18:31:54
Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesindeki kasadan 207 bin lira para çalındı.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirerek, kasadaki 207 bin lirayı alan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğunu kısa sürede ortaya çıkardı.

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı!

207 BİN LİRAYI TESLİM ETTİ

Polisin dün gece gözaltına aldığı Yahya O.'nun, çaldığı 207 bin lirayı polise teslim ettiği öğrenildi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23