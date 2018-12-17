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Kod 10.0 Balıkesir’de klavye sesi eksik olmuyor! Burası hayalleri gerçekle buluşturuyor

Endüstri 4.0’ın eğitim kapısı “Kod 10.0 Balıkesir” projesi, Karesi İlçesindeki okullarda ve Karesi Kent Konseyi binasındaki atölyelerde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. İlkokuldan üniversite öğrencisine kadar tüm öğrencilere hitap eden kodlama atölyesinde öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çaba sarf ediyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:36
Kod 10.0 Balıkesir’de klavye sesi eksik olmuyor! Burası hayalleri gerçekle buluşturuyor

Adem Şahin

Türkiye’nin Endüstri 4.0’da dünya ile yarıştığını vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi’de açtıkları Robotik ve Kodlama atölyelerinin bir başlangıç olduğunu belirterek, “Zihinsel olarak hazır olduğumuzda kaynak mutlaka bulunur. Yeter ki öğrenmeyi arzulayan öğrenciler, öğretmeye ve yönlendirmeye istekli eğitimciler ve bu işe sahip çıkacak bir yönetim anlayışı olsun. Şu anda görüyorum ki atölyelerimiz bir gün dahi boş kalmıyor. Bu durum bizleri sevindiriyor” dedi.

7 pilot okula atölye kuruldu

Rahmi Kula Anadolu Lisesi, İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Turgut Solak Fen Lisesi, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, Karesi Kent Konseyi hizmet binasında oluşturulan ve 5 bin öğrencinin hizmetine sunulan Robotik ve Kodlama atölyelerinde, dijital çağın mimarları, robot tasarımcılarını yetişiyor.

Çağa ayak uyduruyoruz

Başkan Yılmaz, “Son 30-40 yıldır dünya hızlı ve büyük bir değişim içinde. Her şey ve herkes, değişimin bu hızına ve yeniliklere uyum sağlamak zorunda. Bu hızlı değişim, yaşama ve topluma uyum sağlama sürecinde herkese, özellikle de biz eğitimcilere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Sağlıktan eğitime, üretimden ekonomiye kadar yepyeni bir çağ içerisindeyiz. Endüstri 4.0’ın yani dördüncü endüstri devriminin konuşulduğu bugünlerde eğitimin bu değişime ayak uydurması ve hatta yön vermesi gerekiyor. 4. endüstri devrimi, sanayinin dijitalleşmesi, otomasyonunun sağlanması, yüksek teknolojiyle donatılması anlamına geliyor” dedi.

‘Kodlama’ yayılıyor

Başkan Yılmaz, çağa ayak uydurmak için Karesi’de toplam 6 okulda kodlama atölyeleri oluşturduklarını, bu sayıyı daha da yukarılara çekeceklerini söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:36
  1. İstanbul
  2. Endüstri 4.0
  3. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
  4. Robotik ve Kodlama atölyeleri
  5. Rahmi Kula Anadolu Lisesi

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