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Koç’un zorbalığına inceleme

Akit’in kamuoyunun gündemine taşıdığı ve Koç Holding’in taşıyıcılık sektöründeki ağırlığını kullanarak haksız kazanç sağladığını deşifre ettiği haberimiz büyük yankı uyandırdı.

19 Ekim 2018 Cuma 12:33
Koç’un zorbalığına inceleme

“Koç’tan zorbalık” başlığıyla 8 Ekim’de yayımlanan haberimiz sonrası Rekabet Kurumu harekete geçti.

Ford Otosan Tesisleri’ne Ford marka dışında yük taşıma araçlarıyla ürün getiren nakliye firmalarını içeri almayan ve 250 TL karşılığında Ford marka çekici vinç kiralamaya zorlayan Koç Holding’in skandal uygulamasına inceleme başlatılacağı öğrenildi. Rekabet Kurumu Basın Müşaviri Gökhan Civan, “Bu konu 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanun kapsamında mıdır değil midir? Araştırılır. Söz konusu kanun kapsamında değerlendirilirse ona göre iç prosedürümüz işler” ifadelerini kullandı.

Haksız kazanca inceleme

Milli ve Manevi değerlere karşı mesafeli tutumuyla bilinen Koç Holding’in haksız kazanç sağladığını gün yüzüne çıkardığımız haberimiz sonrası yetkililer harekete geçti. Taşımacılık sektöründe büyük bir ağırlığı olan Ford Otosan’ın, sektördeki itibarını kötüye kullanarak diğer nakliye firmalarını mağdur etmesi ve haksız kazanca yol açan skandal uygulamalara imza atması Rekabet Kurumu’nun kancasına takıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde, Ford marka dışındaki yük araçlarını tesislerine almayan, farklı marka araçlarla gelen yükleri ise 250 TL karşılığında Ford Marka vinç kiralayarak indirilmesine müsaade eden Koç’a ağır cezalar gelebilir. 

İhlal var mı bakacaklar

8 Ekim’de sürmanşetten yayımladığımız, “Koç’tan zorbalık” başlıklı haberimiz Ford Otosan tesislerine yük taşıyan nakliye firmalarının mağduriyetinin giderilmesinde ilk adım oldu. Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Rekabet Kurumu Basın Müşaviri Gökhan Civan, “4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında mıdır değil midir ona bakılır. 4054 sayılı kanun kapsamında değerlendirilirse de ona göre iç prosedürlerimiz var. O süreç işler. Siz bunu haber yaparak söylediniz. Biz bunu ilgili arkadaşlara söyleyeceğiz. Bu konuya giriyor mu girmiyor mu? Rekabet Kurumu’nun görev alanına giriyor mu? Arkadaşlar gerekirse raporlarını sunarlar” dedi.

4054 sayılı kanun ne diyor?

4054 sayılı rekabeti koruma kanunun 6. maddesi şöyle: “Bir veya birden fazla teşebbüsün, ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Koç’tan zorbalık

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:33
  1. Koç’tan zorbalık
  2. Rekabet Kurumu
  3. Ford Otosan Tesisleri
  4. Ford
  5. Gökhan Civan
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