Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı

Rekabet Kurumu, iki ayrı soruşturmanın sonucunda Arçelik, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret A.Ş. ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirket'ine idari para cezası verilmesini hükmetti.

Arçelik

Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nca 03.08.2023 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Samsung'a da ceza

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Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret A.Ş. ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nca 03.08.2023 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, LG Electronics Ticaret A.Ş. ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.